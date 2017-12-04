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Белорус Игорь Бокий выиграл 3 золотые медали на ЧМ среди паралимпийцев

05.12.2017 17:24 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 дек — Sputnik. Белорусский пловец Игорь Бокий выиграл три золотые медали на Чемпионате мира по плаванию среди атлетов с ограниченными возможностями, сообщает Sputnik.

Мировое первенство в эти проходит в Мехико и завершится 7 декабря.

Бокий в категории S13 стал победителем на дистанциях сто метров на спине (57,45 секунды), сто метров баттерфляем (54,75 секунды), 400 метров вольным стилем (4 минуты 3,74 секунды).

Всего же в копилке белорусской команды – девять наград. Две награды высшей пробы в категории S11 завоевал Григорий Зудилов: он был первым на "стометровках" баттерфляем (1 минута 11,81 секунда) и свободным стилем (1 минута 1,27 секунды). Он же стал вторым на дистанции сто метров на спине. Наталья Шавель выиграла серебро в категории SB4 (нарушение опорно-двигательного аппарата) на дистанции сто метров брассом. Анна Зудилова стала второй на дистанции сто метров на спине. Максим Вашкевич занял третье место на дистанции сто метров на спине.

К слову, два года назад на ЧМ в Глазго сборная Беларуси взяла девять наград, шесть из которых были на счету Бокия и все золотые.

Бокий 11 паз становился чемпионом Паралимпийских игр, 18 раз побеждал на ЧМ и 11 раз на чемпионатах Европы.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего в копилке белорусской сборной девять наград. Мировое первенство завершится 7 декабря.

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