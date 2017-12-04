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«ПСЖ» установил рекорд ЛЧ. Чем ответят другие клубы?
05.12.2017 19:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
The Cha-a-ampions! Развязка группового этапа Лиги чемпионов все ближе. Ежедневный фэнтези Kixx проводит лиги по самым мощным и важным матчам. Погнали!
Разгром в первом матче от «ПСЖ» стоил Карло Анчелотти работы. Пришел Юпп Хайнкес, и все встало на свои места – всего 1 поражение в 11 матчах во всех турнирах.
Вот что говорит сам Хайнкес о своем возвращении: «Жена и дочь сказали мне, что я должен вернуться в «Баварию». Моя собака тоже гавкнула дважды».
Кажется, после таких слов в этом матче можно сделать выбор в пользу игроков «Баварии». Если бы не одно но...
В прошлом матче «ПСЖ» установил рекорд Лиги чемпионов по количеству голов на групповой стадии – 24 забитых мяча и всего 1 пропущенный.
Далеко не всех впечатляют результаты парижан:
Cогласны с «королем Эриком»?
Москвичам надо совершить чудо, чтобы выйти в плей-офф. В прошлом матче Игорь Акинфеев прервал свою рекордную «несухую» серию и сегодня будет стараться добыть для своего клуба как минимум ничью.
Для поклонников ЦСКА есть еще один повод для оптимизма. Главный нападающий «МЮ», похоже, разучился забивать – у Лукаку 1 гол в восьми матчах АПЛ и 0 голов в последних трех матчах ЛЧ.
Как говорит Моуринью, всему виной плохие бутсы и недостаток денег:
Златан вернулся, но пока что выходит только на замену и еще не забивал. Мы советуем в этом матче взять в команду лишнего полузащитника вместо нападающего.
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The Cha-a-ampions! Развязка группового этапа Лиги чемпионов все ближе.
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