«ПСЖ» установил рекорд ЛЧ. Чем ответят другие клубы?

The Cha-a-ampions! Развязка группового этапа Лиги чемпионов все ближе. Ежедневный фэнтези Kixx проводит лиги по самым мощным и важным матчам. Погнали!

«БАВАРИЯ» – «ПСЖ»

Разгром в первом матче от «ПСЖ» стоил Карло Анчелотти работы. Пришел Юпп Хайнкес, и все встало на свои места – всего 1 поражение в 11 матчах во всех турнирах.

Вот что говорит сам Хайнкес о своем возвращении: «Жена и дочь сказали мне, что я должен вернуться в «Баварию». Моя собака тоже гавкнула дважды».

Кажется, после таких слов в этом матче можно сделать выбор в пользу игроков «Баварии». Если бы не одно но...





В прошлом матче «ПСЖ» установил рекорд Лиги чемпионов по количеству голов на групповой стадии – 24 забитых мяча и всего 1 пропущенный.

Далеко не всех впечатляют результаты парижан:





Cогласны с «королем Эриком»?

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» – ЦСКА

Москвичам надо совершить чудо, чтобы выйти в плей-офф. В прошлом матче Игорь Акинфеев прервал свою рекордную «несухую» серию и сегодня будет стараться добыть для своего клуба как минимум ничью.





Для поклонников ЦСКА есть еще один повод для оптимизма. Главный нападающий «МЮ», похоже, разучился забивать – у Лукаку 1 гол в восьми матчах АПЛ и 0 голов в последних трех матчах ЛЧ.

Как говорит Моуринью, всему виной плохие бутсы и недостаток денег:





Златан вернулся, но пока что выходит только на замену и еще не забивал. Мы советуем в этом матче взять в команду лишнего полузащитника вместо нападающего.