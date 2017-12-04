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Международный олимпийский комитет допустил Россию до Олимпиады-2018 под нейтральным флагом
05.12.2017 21:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение допустить сборную России на Игры в Пхенчхане под нейтральным флагом.
Деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) была временно приостановлена. Российские спортсмены не смогут выступать в Южной Корее под флагом страны. МОК предложил россиянам выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом.
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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение допустить сборную России на Игры в Пхенчхане под нейтральным флагом.
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