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Российские спортсмены смогут выступить в личных и командных соревнованиях на Играх-2018
05.12.2017 21:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение допустить российских спортсменов к участию Игры-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом.
Спортсмены, включенные в списки приглашенных, смогут выступать на Олимпиаде в личных и командных соревнованиях под именем Olympic Athlete from Russia (OAR).
Они будут соревноваться в форме с указанием этого имени и олимпийским флагом.
На церемониях награждения будет исполняться олимпийский гимн.
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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение допустить российских спортсменов к участию Игры-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом.
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