Российские спортсмены смогут выступить в личных и командных соревнованиях на Играх-2018

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение допустить российских спортсменов к участию Игры-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Спортсмены, включенные в списки приглашенных, смогут выступать на Олимпиаде в личных и командных соревнованиях под именем Olympic Athlete from Russia (OAR).

Они будут соревноваться в форме с указанием этого имени и олимпийским флагом.

На церемониях награждения будет исполняться олимпийский гимн.