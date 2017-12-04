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Российские спортсмены смогут выступить в личных и командных соревнованиях на Играх-2018

05.12.2017 21:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение допустить российских спортсменов к участию Игры-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Спортсмены, включенные в списки приглашенных, смогут выступать на Олимпиаде в личных и командных соревнованиях под именем Olympic Athlete from Russia (OAR).

Они будут соревноваться в форме с указанием этого имени и олимпийским флагом.

На церемониях награждения будет исполняться олимпийский гимн.

 
 
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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение допустить российских спортсменов к участию Игры-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом.

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Международный олимпийский комитет допустил Россию до Олимпиады-2018 под нейтральным флагом
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