МОК пожизненно дисквалифицировал Мутко

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение пожизненно дисквалифицировать вице-премьера России Виталия Мутко.

Мутко не сможет принимать участия в Олимпиадах в любом качестве.

Данное решение было принято в связи с подозрениями причастности экс-министра спорта России к допинговой системе, возможно, существовавшей в стране.

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