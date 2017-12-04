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МОК пожизненно дисквалифицировал Мутко

05.12.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение пожизненно дисквалифицировать вице-премьера России Виталия Мутко.

Мутко не сможет принимать участия в Олимпиадах в любом качестве.

Данное решение было принято в связи с подозрениями причастности экс-министра спорта России к допинговой системе, возможно, существовавшей в стране.

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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение пожизненно дисквалифицировать вице-премьера России Виталия Мутко.

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