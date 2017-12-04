Месси получит от «Барселоны» за 5 лет 175 млн евро зарплаты чистыми

Испанскому изданию El Mundo стали известны детали нового контракта Лионеля Месси с «Барселоной».

Утверждается, что за пять лет контракта аргентинец получит 350 миллионов евро брутто (до уплаты налогов).

Выплаты будут состоять из зарплаты – 50 миллионов в год – и подписного бонуса – по 20 миллионов в год.

В итоге чистая зарплата Месси в год составит около 35 миллионов евро. Кроме того, Месси договорился с «Барселоной» об использовании своих имиджевых прав и будет получать с дохода от прав около 15%

Из 350 миллионов 30 миллионов пойдут на погашение задолженности перед испанской налоговой.