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Месси получит от «Барселоны» за 5 лет 175 млн евро зарплаты чистыми
05.12.2017 21:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Испанскому изданию El Mundo стали известны детали нового контракта Лионеля Месси с «Барселоной».
Утверждается, что за пять лет контракта аргентинец получит 350 миллионов евро брутто (до уплаты налогов).
Выплаты будут состоять из зарплаты – 50 миллионов в год – и подписного бонуса – по 20 миллионов в год.
В итоге чистая зарплата Месси в год составит около 35 миллионов евро. Кроме того, Месси договорился с «Барселоной» об использовании своих имиджевых прав и будет получать с дохода от прав около 15%
Из 350 миллионов 30 миллионов пойдут на погашение задолженности перед испанской налоговой.
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Испанскому изданию El Mundo стали известны детали нового контракта Лионеля Месси с «Барселоной».
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