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Илья Ковальчук: «Ехать на Олимпиаду надо обязательно. Отказаться – значит сдаться»

05.12.2017 23:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий СКА Илья Ковальчук заявил, что сборной России необходимо ехать на Олимпиаду после решения МОК.

«Ехать на Олимпиаду надо обязательно! Отказаться – значит сдаться!

Все прекрасно понимаем, что решение МОК – чистая политика и против кого именно она направлена. В принципе, было понятно, что будет такое решение.

Но если спортсмены туда поедут, это сплотит страну. Все «чистые» спортсмены должны ехать.

Для многих это будут последние Игры, и для возможности попасть на Олимпиаду у них больше не будет», – заявил Ковальчук.

 
 
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Нападающий СКА Илья Ковальчук заявил, что сборной России необходимо ехать на Олимпиаду после решения МОК.

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