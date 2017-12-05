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Илья Ковальчук: «Ехать на Олимпиаду надо обязательно. Отказаться – значит сдаться»
05.12.2017 23:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий СКА Илья Ковальчук заявил, что сборной России необходимо ехать на Олимпиаду после решения МОК.
«Ехать на Олимпиаду надо обязательно! Отказаться – значит сдаться!
Все прекрасно понимаем, что решение МОК – чистая политика и против кого именно она направлена. В принципе, было понятно, что будет такое решение.
Но если спортсмены туда поедут, это сплотит страну. Все «чистые» спортсмены должны ехать.
Для многих это будут последние Игры, и для возможности попасть на Олимпиаду у них больше не будет», – заявил Ковальчук.
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Нападающий СКА Илья Ковальчук заявил, что сборной России необходимо ехать на Олимпиаду после решения МОК.
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