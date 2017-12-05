Томас Бах: «Не вижу оснований для бойкота Игр-2018 со стороны российских спортсменов»

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российские спортсмены не должны бойкотировать Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане.

«Во-первых, бойкоты Олимпиад никогда не приводили к каому-либо результату. А во-вторых, я не вижу никаких оснований для бойкота со стороны российских спортсменов, потому что мы позволим выступить там чистым атлетам», – приводит слова Баха AP .

Также чиновник прокомментировал отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил.

«Это была беспрецедентная атака на целостность Олимпийских игр и спорта. После надлежащего расследования МОК назначил санкции за эти систематические манипуляции, защищая чистых спортсменов. Это должно подвести черту под этим разрушительным эпизодом и стать катализатором для более эффективной антидопинговой системы, возглавляемой WADA.

Как бывшему спортсмену, мне очень жаль всех чистых атлетов, которые пострадали от этих манипуляций. Работая с Комиссией спортсменов МОК, мы теперь будем искать возможности компенсировать моменты, которых они были лишены после финишной черты или на подиуме», – сказал Бах.

Напомним, что исполком МОК принял решение не допустить сборную России на Игры в Пхенчхане. Российские спортсмены смогут выступить под нейтральным флагом.

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