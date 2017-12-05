ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Томас Бах: «Не вижу оснований для бойкота Игр-2018 со стороны российских спортсменов»

05.12.2017 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российские спортсмены не должны бойкотировать Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане. 

«Во-первых, бойкоты Олимпиад никогда не приводили к каому-либо результату. А во-вторых, я не вижу никаких оснований для бойкота со стороны российских спортсменов, потому что мы позволим выступить там чистым атлетам», – приводит слова Баха AP.

Также чиновник прокомментировал отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил.

«Это была беспрецедентная атака на целостность Олимпийских игр и спорта. После надлежащего расследования МОК назначил санкции за эти систематические манипуляции, защищая чистых спортсменов. Это должно подвести черту под этим разрушительным эпизодом и стать катализатором для более эффективной антидопинговой системы, возглавляемой WADA.

Как бывшему спортсмену, мне очень жаль всех чистых атлетов, которые пострадали от этих манипуляций. Работая с Комиссией спортсменов МОК, мы теперь будем искать возможности компенсировать моменты, которых они были лишены после финишной черты или на подиуме», – сказал Бах.

Напомним, что исполком МОК принял решение не допустить сборную России на Игры в Пхенчхане. Российские спортсмены смогут выступить под нейтральным флагом.

Российский флаг – символ Олимпиады. Его не будет в Пхенчхане

России не будет на Олимпиаде. Ни флага, ни гимна

Нас оставили без флага. Почему так вышло?

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российские спортсмены не должны бойкотировать Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
6 декабря Путин объявит решение по вопросу участия российских спортсменов в Играх-2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика