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Татьяна Ловец: «Год при Бережкова был очень классным периодом в жизни минского «Динамо»
05.12.2017 23:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Известный тренер по физподготовке Татьяна Ловец рассказал о работе с Владимиром Бережковым, который в свое время был генменеджером минского «Динамо».
– Чей звонок с предложением о сотрудничестве стал самой приятной неожиданностью?
– Самым долгожданным был звонок от менеджера хоккейного «Динамо» Владимира Бережкова – приглашал в офис обсудить сотрудничество. Бережков – невероятный человек и специалист. Год при нем был очень классным периодом в жизни клуба. После Владимира Петровича работала в «Динамо» с Павлом Бурбой, который исполнял обязанности генерального директора. Разница оказалась весьма ощутимой.
В первой половине сезона, примерно в ноябре, несколько хоккеистов травмировались из-за накопившейся усталости. Я восстановила их к декабрю, после чего подошел Бурба и сказал: «В твоих услугах больше не нуждаемся, все восстановлены». Через неделю после разговора несколько игроков снова оказались в лазарете. Как человек из спортивного руководства может сказать в разгар сезона, что команде больше не нужен тренер по ОФП? Травм больше нет? Игроки тогда сами пошли к руководству и сказали, что я нужна команде. В общем, доработала с «Динамо» до конца сезона, – рассказала Ловец в интервью журналу «Большой футбол».
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Известный тренер по физподготовке Татьяна Ловец рассказал о работе с Владимиром Бережковым, который в свое время был генменеджером минского «Динамо».
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