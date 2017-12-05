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НОК Беларуси шокирован решением по участию России в Играх-2018
05.12.2017 23:04 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 дек — Sputnik. Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси назвал решение Международного олимпийского комитета (МОК) по участию России в Олимпиаде-2018 "беспрецедентно суровым", сообщает
© REUTERS/ Denis Balibouse
Во вторник по итогам заседания Исполкома МОК в Лозанне было
"Это решение вызвало шок, эмоции переполняют… Решение дисквалифицировать российский олимпийский комитет… Мне кажется, что решение беспрецедентное, оно никоим образом не будет способствовать снятию напряженности и решению допинговых проблем в спорте в целом. Решение беспрецедентно суровое", — сказал генеральный секретарь НОК Георгий Катулин.
Он напомнил, что согласно положениям Олимпийской хартии, представлять страну на Олимпийских играх вправе только национальный олимпийский комитет, а "в данном случае (решение МОК) она (хартия) не работает".
После вердикта МОК глава ОКР Александр Жуков заявил, что решение об участии российских спортсменов под нейтральным флагом будет принято на Олимпийском собрании. Когда оно состоится, он не уточнил.
Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.
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В Минске уверены, что вердикт МОК не будет способствовать снятию напряженности и решению допинговых проблем.
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