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НОК Беларуси шокирован решением по участию России в Играх-2018

05.12.2017 23:04 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 дек — Sputnik. Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси назвал решение Международного олимпийского комитета (МОК) по участию России в Олимпиаде-2018 "беспрецедентно суровым", сообщает РИА Новости.

НОК Беларуси шокирован решением по участию России в Играх-2018
© REUTERS/ Denis Balibouse
Россиян пустили на Олимпиаду-2018, но под нейтральным флагом

Во вторник по итогам заседания Исполкома МОК в Лозанне было принято решение допустить "чистых" российских спортсменов к Играм-2018, но под нейтральным флагом. Кто конкретно сможет поехать в Пхенчхан, решит специальная комиссия. Кроме того, Исполком МОК принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР).

"Это решение вызвало шок, эмоции переполняют… Решение дисквалифицировать российский олимпийский комитет… Мне кажется, что решение беспрецедентное, оно никоим образом не будет способствовать снятию напряженности и решению допинговых проблем в спорте в целом. Решение беспрецедентно суровое", — сказал генеральный секретарь НОК Георгий Катулин.

Он напомнил, что согласно положениям Олимпийской хартии, представлять страну на Олимпийских играх вправе только национальный олимпийский комитет, а "в данном случае (решение МОК) она (хартия) не работает".

После вердикта МОК глава ОКР Александр Жуков заявил, что решение об участии российских спортсменов под нейтральным флагом будет принято на Олимпийском собрании. Когда оно состоится, он не уточнил.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске уверены, что вердикт МОК не будет способствовать снятию напряженности и решению допинговых проблем.

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