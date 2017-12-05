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Начало матча "Динамо-Минск" - "Динамо Рига" перенесли из-за биатлона
05.12.2017 22:48 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 дек — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" предупредил о переносе домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против рижского "Динамо" на 17:30, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
В субботу, 9 декабря, минчане принимают в гостях одноклубников из Риги.
"В связи с необходимостью организации прямой телетрансляции, матч с рижанами в субботу, 9 декабря начнется в 17:30", — рассказали в пресс-службе минского "Динамо".
Собеседники агентства пояснили, что в этот же день в 16:40 в австрийском Хохфильцине состоится женска гонка преследования в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону. На старт в составе белорусской команды выйдет Дарья Домрачева. "Завершится гонка как раз к началу матча "зубров" с рижскими одноклубниками", — заверили в "Динамо".
Минчанам, которые занимают десятое место в Западной конференции КХЛ, предстоит провести еще один поединок вне родных стен "Минск-Арены". Завтра подопечные Горди Дуайера сразятся в Нижнекамске против "Нефтехимика" (начало в 19:30 по белорусскому времени).
Второй этап КМ по биатлону стартует в Хохфильцине 8 декабря спринтерскими гонками.
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Хоккей начнется сразу после того, как в Хохфильцене завершится женский пасьют.
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