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Сын Роналду назвал Месси своим идолом

05.12.2017 22:29 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 дек — Sputnik. Сын португальского нападающего мадридского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду Криштиану-младший назвал аргентинского форварда "Барселоны" своим кумиром, сообщает Sputnik.

Криштиану-младший и Месси познакомились в 2015 году на церемонии вручения "Золотого мяча" (награду получил аргентинец). Мальчик вместе со своей семьей находился за кулисами и, увидев нападающего "Барсы", подбежал к нему поздороваться. Тогда Роналду-старший рассказал своему сопернику, что его сын постоянно смотрит видео с его игрой и часто говорит о нем. После СМИ неоднократно убеждались в том, что ребенок фанатеет от Месси.

Накануне Криштиану младший завел Instagram. На первом фото он запечатлен вместе с отцом, на втором фото – он жмет руку Месси.

"Спасибо, мой идол", — подписал снимок семилетний Криштиану.

После того как на публикацию обратили внимание СМИ, фото было удалено, а аккаунт Роналду-младшего закрыли. 

В октябре Международная федерация футбола (ФИФА) признала Роналду лучшим игроком 2017 года. В борьбе за награду португалец обошел аргентинца Месси и бразильца Неймара.

С 2008 года Месси и Роналду завоевали все награды лучшему игроку мира ("Золотой мяч") по итогам года. В активе 30-летнего аргентинца пять призов, у 32-летнего португальца — четыре. В текущем сезоне у Месси 17 голов в 21 матче за "Барселону" во всех турнирах, Роналду забил 11 мячей в 17 играх.

Роналду получит свой пятый "Золотой мяч" >>

 
Теги: Минск
 
 
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Криштиану-младший звел страницу в Instagram и одним из первых постов стал его снимок с Месси.

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