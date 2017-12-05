Россиян пустили на Олимпиаду-2018, но под нейтральным флагом

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Российские спортсмены смогут выступить на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане под олимпийским флагом, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Во вторник в Лозанне прошло заседание Исполкома МОК, на котором обсуждался вопрос допуска российских спортсменов на ОИ. Члены Исполкома заслушали два доклада руководителей двух комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмида. По итогам их работы МОК вынес вердикт к отношении России.

Согласно решению МОК, в Играх смогут принять участие "чистые" спортсмены, но под олимпийским флагом. Кто именно сможет поехать в Пхенчхан, определит специальная комиссия. Один член комиссии будет назначен Всемирным антидопинговым агентством (WADA), один — DFSU (Doping Free Sport Unit) и один — МОК (Ричард Баджетт, глава медицинского департамента МОК).

Претендовать на участие в Играх смогут спортсмены, которые прошли квалификацию на соревнования, не были дисквалифицированы или отстранены за нарушение антидопинговых правил, а также прошли допинг-тестирование, рекомендованное рабочей группой.

Наказание Мутко

Кроме того в релизе МОК говорится о пожизненном отстранении вице-премьера РФ Виталия Мутко от участия в Играх. Напомним, в 2014 году он занимал пост министра спорта. Аналогичные санкции коснулись бывшего заместителя министра спорта РФ Юрия Нагорных.

Кроме того, МОК приостановил членство президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова в организации. Жуков возглавлял также координационную комиссию Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине. Из комиссии исключен Дмитрий Чернышенко, возглавляющий "Газпром-Медиа Холдинг".

Также МОК приостановил членство ОКР. "После того как исполком МОК одобрил доклад комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида, принято решение отстранить ОКР, решение вступает в силу немедленно", — говорится в сообщении.

При этом организация не исключает, что может снять с ОКР санкции в случае выполнения комитетом всех требований к церемонии закрытия Игр в Пхенчхане.

Кроме того, МОК запретил спортивным чиновникам РФ посещать Игры-2018.

Россия должна $15 млн

Исполком МОК принял решение взыскать с ОКР 15 миллионов долларов. Организация потратила крупную сумму на расследования допинговых нарушений российской стороной. Деньги пойдут на развитие глобальной антидопинговой системы.

Медали Игр-214 перераспределят

Ранее Россия была лишена 11 наград домашней Олимпиады-2014. Сборная потеряла первое место в медальном зачете, покинув даже тройку сильнейших. "Как бывший атлет я выражаю глубочайшие сожаления и сочувствую всем "чистым" атлетам, пострадавшим в ходе манипуляций. Перераспределение медалей будет осуществляться при проведении соответствующих церемоний на Играх в Пхенчхане", — сказал Бах на пресс-конференции.

Он также пояснил, что МОК подготовил пропорциональные санкции против России, при этом защитив «чистых» спортсменов. "Был подготовлен комплексный отчет, охватывающий системные манипуляции антидопинговой системой. Отчет четко выявляет беспрецедентный ущерб олимпийскому движению. Отчет вскрывает допинговые манипуляции с лабораторией в Сочи на Играх. МОК подготовил пропорциональные санкции, при этом защитив "чистых" атлетов", — сказал Бах журналистам.

Россия должна бойкотировать Игры-2018

Решение МОК было неоднозначно воспринято в Москве. Но многие сошлись во мнении, что России не стоит ехать в Пхенчхан под нейтральным флагом.

"Политика тотального преследования российских спортсменов нацелена на то, чтобы унизить Россию и весь наш народ. Все сегодняшние решения, немыслимые по жесткости, — часть этой политики. По этой причине, с нашей точки зрения, ехать под нейтральным флагом нельзя", — сказал первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

Его коллега вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев назвал предложение МОК унизительным для страны. "На мой взгляд, самым оптимальным выходом из сложившейся ситуации будет полный отказ от участия в Олимпийских играх", — заявил Лебедев.

По мнению, первого зампредо комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, Россия не должна участвовать в Играх без своего флага. "Не знаю, каким в конечном счете будет выбор России, но, на мой взгляд, великой державе не пристало "инкогнито" ехать на Олимпиаду", — цитирует сенатора его пресс-служба.

Вместе с тем глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов уверен, что выступление на Олимпиаде по нейтральным флагом — это личное дело каждого спортсмена. "Мое мнение такое — спортсмены должны каждый сам решить, выступать ли под нейтральным флагом или нет. Ехать ли им на эти Олимпийские игры. Но есть еще и процедура допуска, которая сама по себе унизительная. Решение это предсказуемое, но все же надеялся на лучшее", — сказал Кравцов.

В ВГТРК заявили, что не будут транслировать зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, если в них не будет участвовать сборная Росси. "Наша позиция неизменна: без участия российской сборной Олимпийские игры в Пхенчхане мы транслировать не будем", — сказа собеседник агентства.