|
Гончаренко о матче с «МЮ»: «При определенном раскладе могли зацепиться за ничью»
06.12.2017 01:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о поражении от
«Пробовали навязать свою игру и моментами это получалось. К сожалению, то, о чем просили после первого тайма – не садиться низко, так как у «Манчестера» есть мастера, которые опасны перед штрафной, выполнить не удалось.
Как только мы сели, так и начались проблемы. Но считаю, что второй тайм очень хорошо провели.
При определенном раскладе могли зацепиться за ничью. Однако когда играешь против топ-клуба в любой момент нужно ждать атак.
Сыграть на ноль – очень сложно. Тем не менее, доволен командой», – сказал Гончаренко.
Кроме того, белорусский специалист высказался о том, что в расположении команды перед игрой
«Слуцкий зашел в раздевалку, перекинулись парой слов, но не общались плотно. Наверняка в Москве еще увидимся, многие вопросы обсудим», –
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о поражении от «Манчестер Юнайтед» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии