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Гончаренко о матче с «МЮ»: «При определенном раскладе могли зацепиться за ничью»

06.12.2017 01:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о поражении от «Манчестер Юнайтед» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2).

«Пробовали навязать свою игру и моментами это получалось. К сожалению, то, о чем просили после первого тайма – не садиться низко, так как у «Манчестера» есть мастера, которые опасны перед штрафной, выполнить не удалось.

Как только мы сели, так и начались проблемы. Но считаю, что второй тайм очень хорошо провели.

При определенном раскладе могли зацепиться за ничью. Однако когда играешь против топ-клуба в любой момент нужно ждать атак.

Сыграть на ноль – очень сложно. Тем не менее, доволен командой», – сказал Гончаренко.

Кроме того, белорусский специалист высказался о том, что в расположении команды перед игрой побывал экс-тренер москвичей Леонид Слуцкий, уволенный ранее из «Халла».

«Слуцкий зашел в раздевалку, перекинулись парой слов, но не общались плотно. Наверняка в Москве еще увидимся, многие вопросы обсудим», – приводит слова Гончаренко «Чемпионат.com».

ЦСКА не вышел в плей-офф Лиги чемпионов и сыграет в Лиге Европы

 
 
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о поражении от «Манчестер Юнайтед» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2).

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