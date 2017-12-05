Министр спорта Украины: «Россия изнасиловала олимпийские ценности. Ей не место на Играх»

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов поделился мнением насчет допуска российских спортсменов до Олимпиады-2018 под нейтральным флагом.

«Приветствую жесткое решение МОК, считаю его справедливым наказанием России, которая на государственный поток поставила употребление допинга и прикрытие этой антиспортивной деятельности.

Особенно циничными и аморальными следует считать действия российской власти, которая занималась не только подменой грязных проб собственных спортсменов на Олимпиаде в Сочи, но и пыталась испортить допинг-пробы честных конкурентов, в частности, украинской биатлонистки Виты Семеренко.

Национальной сборной России, ОКР, спортивным функционерам России, которые изнасиловали олимпийские ценности, – не место на Олимпийских играх. Всем им показали красную карточку. Это хороший сигнал, свидетельствующий о реальном процессе очистки международного спорта и олимпийского движения от злоупотреблений», – написал Жданов.

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