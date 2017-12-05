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ЦСКА Гончаренко не вышел в плей-офф Лиги чемпионов и сыграет в Лиге Европы
06.12.2017 00:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов
Таким образом, московская команда осталась на третьем месте и не вышла в плей-офф турнира.
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В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА на выезде уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2).
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