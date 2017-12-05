ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЦСКА Гончаренко не вышел в плей-офф Лиги чемпионов и сыграет в Лиге Европы

06.12.2017 00:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА на выезде уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Таким образом, московская команда осталась на третьем месте и не вышла в плей-офф турнира.

ЦСКА примет участие в матчах 1/16 финала Лиги Европы.

Манчестер Юнайтед Англия – ЦСКА Россия 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
5 декабря, 22.45, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 45 Витиньо, 1:1 – 64 Лукаку, 2:1 – 66 Рэшфорд.
Манчестер ЮнайтедРомеро, Линделеф, Смоллинг, Блинд, Валенсия (Туанзебе, 72), Эррера (Мактомини, 66), Погба, Шоу, Мата, Лукаку (Марсьяль, 74), Рэшфорд.
ЦСКААкинфеев, Березуцкий, Игнашевич, Васин, Фернандес, Головин, Кучаев, Набабкин (Хосонов, 90), Витиньо (Жамалетдинов, 82), Чалов (Гордюшенко, 66), Дзагоев.
Предупреждения:
Березуцкий (57), Мактомини (73).

Таблица ЛЧ

Статистика ЛЧ

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА на выезде уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Илья Ковальчук: «Ехать на Олимпиаду надо обязательно. Отказаться – значит сдаться»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика