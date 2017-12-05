Беспрецедентное и жесткое решение: как ответит Россия на решение МОК

МИНСК, 6 дек — Sputnik. МОК готов пустить российских спортсменов представляющих как личные, так и командные виды спорта на Олимпиаду 2018 только под олимпийским флагом, заявили в понедельник вечером представители МОК на пресс-конференции в Лозанне . Примет ли Россия условия МОК будет решено на олимпийском собрании 12 декабря.



© REUTERS/ Denis Balibouse Россиян пустили на Олимпиаду-2018, но под нейтральным флагом

Олимпийский флаг и гимн

"Отдельные российские спортсмены смогут участвовать на Играх в Пхенчхане под названием "олимпийские атлеты России" и будут состязаться в этой форме и под олимпийском флагом, олимпийский гимн будет играться на церемониях награждения. Ни один из членов Минспорта РФ не будет приглашен на Игры", — с этих слов начал вчера свое выступление глава МОК Томас Бах.

Решение было принято МОКпо результатам работы двух комиссий. Одну возглавлял Денис Освальд — она перепроверяла допинг-пробы спортсменов из России с Сочинской Олимпиады. В результате российские спортсмены лишилась 11 наград, а страна потеряла первое место в общекомандном зачете. Вторую комиссию возглавлял экс-президент Швейцарии Самуэль Шмид, и она изучала информацию о том, имело ли место вмешательство государства в российскую антидопинговую систему.

Комиссии были организованы по итогам расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) о подмене допинг-проб российских спортсменов.

Комиссия Шмида подтвердила, что были "системные манипуляции с допингом" на сочинской Олимпиаде, но не нашла доказательств, что высшие госорганы РФ поддерживали это или даже просто были осведомлены.



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"Хочу подчеркнуть, что выводы нашей комиссии основаны не только на показаниях Григория Родченкова, но также на других источниках, свидетельствах переписки, обмене письмами. Также есть и другие виды доказательств. На основании этих фактов наша комиссия вынесла соответствующее решение. Наша комиссия вынесла решение, что наблюдалось систематическое манипулирование антидопинговыми правилами на Играх в Сочи", — цитирует Самуэля Шмида РИА Новости .

"Мы никогда не сталкивались с манипуляциями такого масштаба, и это привело к тому, что был нанесен беспрецедентный ущерб олимпийскому движению", — добавил глава комиссии МОК.

Пожизненное отстранение Мутко и $15 миллионов

Вице-премьер РФ Виталий Мутко пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх, как и бывший заместитель министра спорта РФ Юрий Нагорных.

Олимпийский комитет России дисквалифицирован, также приостановлено членство в МОК президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова, который также перестал быть главой координационной комиссии Олимпийских игр в Пекине 2022 года. Из этой же комиссии выведен глава оргкомитета Олимпиады 2014 года в Сочи Дмитрий Чернышенко.

Также ОКР должен внести в МОК 15 миллионов долларов на развитие глобальной антидопинговой системы. "ОКР должен возместить расходы, понесенные МОК на проведение расследования, и внести вклад в развитие Независимой организации допинг-тестирования (ITA) на сумму 15 миллионов долларов для создания целостной антидопинговой системы", — говорится в релизе МОК.

На закрытии Олимпиады может появиться флаг России

Принципиальным моментом является возможное восстановление членства ОКР в МОК еще до закрытия Олимпиады в Пхенчхане. Таким образом, россияне, начав выступление как "Олимпийские атлеты России", могут в последний день Игр пройти на церемония закрытия под своим флагом и услышать российский гимн.



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"МОК может частично или полностью снять отстранение с ОКР к началу церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане при условии, что все требования, выдвинутые к ОКР, участникам Игр-2018 и официальным лицам будут выполнены", — сообщается в релизе МОК.

"Мы рассчитываем, что уже на церемонии закрытия в Пхенчхане наша команда пройдет под российским флагом, и на этом мы вообще закроем эту тему, навсегда перевернем эту страницу", — отметил глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов.

Участие и перераспределение медалей

По условиям МОК, в Олимпиаде смогут принять участие только те спортсмены, которых ранее не обвиняли в использовании допинга. При этом решение о том, кто поедет на Олимпиаду, примет специальная комиссия, которую возглавит глава ITA Валери Фурнейрон.

Претендовать на участие в Играх смогут спортсмены, которые прошли квалификацию на соревнования, не были дисквалифицированы или отстранены за нарушение антидопинговых правил, а также прошли допинг-тестирование, рекомендованное рабочей группой.

Также в Пхенчхане пройдет перераспределение медалей с Олимпиады-2014 в Сочи, оно будет осуществляться при проведении соответствующих церемоний во время Игр. "Как бывший атлет я выражаю глубочайшие сожаления и сочувствую всем "чистым" атлетам, пострадавшим в ходе манипуляций. Перераспределение медалей будет осуществляться при проведении соответствующих церемоний на Играх в Пхенчхане", — отметил Бах.

Беспрецедентное и жесткое решение

"МОК принял важное и противоречивое решение, в котором есть положительные стороны и отрицательные. МОК допустил всех "чистых" спортсменов из России во всех видах спорта. Второй положительный момент — она будет называться олимпийские спортсмены России. Отрицательные стороны — нашим спортсменам предлагается выступать под олимпийским флагом и без гимна. Правда, это ограничение распространяется до последнего дня Олимпиады. Предполагается, что все ограничения будут сняты до последнего дня Олимпиады, и тогда российские спортсмены смогут пройти на церемонии под своим флагом", — сказал Жуков.

"Ключевой момент в том, что все санкции к России, все расследования с этого момента прекращаются. Это решение не имеет прецедентов в олимпийской истории. Оно жесткое. Но думаю, что выступление нашей фигуристки Жени Медведевой перед членами исполкома МОК сыграло свою роль. Всем российским командам разрешено участвовать", — добавил глава ОКР.

Слово за российской стороной

МОК озвучил решение, теперь слово за российской стороной. "Спортивной общественности предстоит обсудить решение на олимпийском собрании 12 декабря, обсудить с участием всех спортсменов, тренеров и принять свое решение по условиям участия в Олимпиаде", — отметил Жуков.

"Олимпийский бойкот никогда не приводил к каким-то результатам. Не вижу причин для бойкота со стороны российских атлетов, так как мы допускаем "чистых" спортсменов к участию, и это покажет наличие "чистых" атлетов в РФ. Эти "чистые" атлеты могут наладить мосты с будущим "чистого" спорта", — заявил Бах.