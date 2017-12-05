ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЦСКА на "Олд Траффорд" проиграл "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов

06.12.2017 00:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Московский футбольный клуб ЦСКА потерпел поражение от английского "Манчестер Юнайтед" в гостевом поединке группового раунда Лиги чемпионов, сообщает Sputnik. 

В ночь со вторника на среду в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" состоялся матч заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" — ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Голы в составе манкунианцев забили Ромелу Лукаку (64-я минута) и Маркус Рашфорд (66). У "армейцев" отличился Витиньо (45).

В параллельном матче группы А между "Бенфикой" и "Базелем", который состоялся в Лиссабоне (Португалия), победу праздновал клуб из Швейцарии со счетом 2:0. Победу гостям принесли точные удары Мохамеда Эльюнусси (5) и Димитри Оберлина (65).

Таким образом, положение команд в квартете А после шести туров следующее: "Манчестер Юнайтед" (15 очков), "Базель" (12), ЦСКА (9), "Бенфика" (0). В плей-офф Лиги чемпионов вышли "МЮ" и "Базель". Подопечные Виктора Ганчаренко сыграют в плей-офф Лиги Европы. 

Вместе с "МЮ" и "Базелем" в 1/8 финала ЛЧ также вышли ПСЖ, "Бавария", "Рома", "Челси", "Барселона" и "Ювентус". В плей-офф Лиги Европы попали ЦСКА, "Селтик", мадридский "Атлетико" и "Спортинг".

Еще восемь участников плей-офф ЛЧ определятся в четверг. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЦСКА с девятью очками занял третье место в группе A и завоевал право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Российским хоккеистам запретили называться "Сборной России"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика