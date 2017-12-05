МИНСК, 6 дек — Sputnik. Московский футбольный клуб ЦСКА потерпел поражение от английского "Манчестер Юнайтед" в гостевом поединке группового раунда Лиги чемпионов, сообщает Sputnik.

В ночь со вторника на среду в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" состоялся матч заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" — ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Голы в составе манкунианцев забили Ромелу Лукаку (64-я минута) и Маркус Рашфорд (66). У "армейцев" отличился Витиньо (45).

В параллельном матче группы А между "Бенфикой" и "Базелем", который состоялся в Лиссабоне (Португалия), победу праздновал клуб из Швейцарии со счетом 2:0. Победу гостям принесли точные удары Мохамеда Эльюнусси (5) и Димитри Оберлина (65).

Таким образом, положение команд в квартете А после шести туров следующее: "Манчестер Юнайтед" (15 очков), "Базель" (12), ЦСКА (9), "Бенфика" (0). В плей-офф Лиги чемпионов вышли "МЮ" и "Базель". Подопечные Виктора Ганчаренко сыграют в плей-офф Лиги Европы.

Вместе с "МЮ" и "Базелем" в 1/8 финала ЛЧ также вышли ПСЖ, "Бавария", "Рома", "Челси", "Барселона" и "Ювентус". В плей-офф Лиги Европы попали ЦСКА, "Селтик", мадридский "Атлетико" и "Спортинг".

Еще восемь участников плей-офф ЛЧ определятся в четверг.