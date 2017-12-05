МИНСК, 6 дек — Sputnik. Сборная России по хоккею сможет принять участие в Олимпийских играх 2018 года, но под другим названием, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.



© Sputnik / Виктор Толочко НОК Беларуси шокирован решением по участию России в Играх-2018

Исполком МОК 5 декабря на основании расследования проведенного комиссиями Дениса Освальда и Самуэля Шмида принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР) , при этом "чистые" российские спортсмены, которые пройдут допинг-тестирование, рекомендованной спецкомиссией, получат возможность выступить на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Это значит, что в честь победителей из России на награждении будет поднят олимпийский, флаг и будет играть олимпийский гимн.

"Хоккейная сборная может поехать на Олимпийские игры, но называться она будет не сборной России", — заявил Бах.

По его словам, команда будет носить название OAR (Olympic Athlete from Russia — олимпийский атлет из России).

Россиянам надо ехать на Олимпиаду

После официального оглашения вердикта МОК многие российские чиновники, в том числе спортивные, призвали бойкотировать Игры, так как выдвинутые условия являются унизительными. Однако президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что решение по участию российских атлетов будет принято на Олимпийском собрании.

По мнению форварда российской сборной по хоккей Ильи Ковальчука, ехать на Игры необходимо. "Ехать на Олимпиаду надо обязательно! Отказаться — значит сдаться! Все прекрасно понимаем, что решение МОК — чистая политика и против кого именно она направлена. В принципе, было понятно, что будет такое решение. Но если спортсмены туда поедут, это сплотит страну. Все "чистые" спортсмены должны ехать. Для многих это будут последние Игры, и для возможности попасть на Олимпиаду у них больше не будет", — сказал Ковальчук.

Он добавил, что спортсмены вне политики, и для них ОИ в Пхенчхане ничем не будут отличаться от других турниров. "Патриотизм, любовь к стране — она в сердце. Для этого необязательно кричать или даже носить флаг на груди. Если, дай бог, удастся хорошо выступить, мы обязательно споем гимн", — заключил он.

На чужом несчастье…

Ранее сообщалось, что в случае недопуска сборной России по хоккею, ее место может занять белорусская команда, так как ее мировой рейтинг позволяет выступить на Играх. Однако в Минске эту возможность комментировали с осторожностью , отмечая большое количество тонких моментов.

"Если говорить о возможной замене сборной России белорусской командой, то мы не хотели бы, как говорится, строить счастье на чужом горе. Мы должны были вопрос решать на льду, и сейчас от нас ничего не зависит. Но если ситуация так сложится, что Россия не будет участвовать в Играх, тогда будем такую возможность рассматривать. Но не думаю, что до этого дойдет", — заявил заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси и член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Сергей Гончаров.

Он выразил мнение, что все "чистые" спортсмены должны принимать участие в Играх под флагом своей страны. "Но если решение МОК такое, хоть и не мне судить, но России следует приехать в Корею под нейтральным флагом. В первую очередь нужно думать об атлетах. Если их спросить, то все они готовы и под нейтральным флагом биться за родину. Если спросить тех, кто не ездил на Игры в 1984 году, то все они вам скажут, что с удовольствием поехали бы. Думаю, в любом случае при победе россиян в Корее российский гимн прозвучит и в Кремле, и на Красной площади, и по всей стране, это тоже очень важно", — заявил Гончаров.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.