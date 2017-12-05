Сборная России обратилась с письмом к Путину с просьбой поехать на Олимпиаду-2018

Сборная России в полном составе обратилась с письмом к президенту РФ Владимиру Путину.

Хоккеисты просят главу государства разрешить поехать на Олимпиаду-2018.

Ожидается, что Путин объявит о решении по поводу ОИ-2018 6 декабря на Форуме добровольцев.

Сегодня МОК принял решение допустить сборную России в под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось о том, что сборная Беларуси может выступить на Олимпиаде вместо российской хоккейной команды.