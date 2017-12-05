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Сборная России обратилась с письмом к Путину с просьбой поехать на Олимпиаду-2018

06.12.2017 08:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сборная России в полном составе обратилась с письмом к президенту РФ Владимиру Путину.

Хоккеисты просят главу государства разрешить поехать на Олимпиаду-2018.

Ожидается, что Путин объявит о решении по поводу ОИ-2018 6 декабря на Форуме добровольцев. 

Сегодня МОК принял решение допустить сборную России в Пхенчхан под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось о том, что сборная Беларуси может выступить на Олимпиаде вместо российской хоккейной команды.

 
 
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Сборная России в полном составе обратилась с письмом к президенту РФ Владимиру Путину.

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