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Дмитрий Чернышенко: «Достижения Олимпиады в Сочи принесены в жертву политической конъюнктуре. Уверен, время расставит все на свои места»
06.12.2017 08:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент КХЛ, глава оргкомитета
«В состав координационной комиссии МОК по подготовке Олимпийских игр «Пекин-2022» меня лично пригласил глава МОК Томас Бах. Игры в Сочи были признаны самыми успешными в истории с точки зрения организации, и Бах хотел использовать наш опыт в подготовке Олимпиады в Пекине. Весной 2017 года, в соответствии с ежегодной процедурой МОК, Бах пригласил меня продолжить работу в комиссии.
Вызывает удивление исключение меня из состава координационной комиссии, при том, что МОК, как никто другой, знает, что оргкомитет не принимал участия в работе антидопинговой лаборатории в Сочи.
Складывается ощущение, что все достижения Олимпиады в Сочи принесены в жертву политической конъюнктуре. Уверен, время расставит все на свои места», – заявил Чернышенко.
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Дмитрий Чернышенко: «Достижения Олимпиады в Сочи принесены в жертву политической конъюнктуре. Уверен, время расставит все на свои места»
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