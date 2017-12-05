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ТАСС: «Ростов» отправил Кучука в отставку

06.12.2017 08:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский специалист Леонид Кучук покинул пост главного тренера «Ростова», сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к руководству футбольного клуба.

«Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон», – говорится в сообщении источника. 

Официальные комментарии клуба и 58-летнего специалиста пока отсутствуют. 

Кучук работал в ростовском клубе с июня 2017 года. После 19 туров чемпионата России текущего сезона «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

 
 
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Белорусский специалист Леонид Кучук покинул пост главного тренера «Ростова», сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к руководству футбольного клуба.

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