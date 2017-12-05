|
Александр Бурмистров о решении МОК: «Дерьмо. Нет смысла играть без флага»
06.12.2017 07:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий
«Дерьмо. Учитывая, что Россия сделала для спорта, я считаю, что это плохое решение. Я говорю не только о хоккее или о чем-то другом.
Не только в нашей стране принимают допинг. Всех ловили, в каждой стране.
Не хочется играть на Олимпиаде за другую страну. Ты очень уважаешь и любишь свою страну с самого рождения.
Думаю, что нет смысла играть без флага. Что вы скажете детям? Для кого вы выиграли Олимпиаду?», – заявил Бурмистров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Ванкувера» Александр Бурмистров считает, что сборной России бессмысленно выступать на Олимпиаде-2018 без своего флага.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии