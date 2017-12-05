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Александр Бурмистров о решении МОК: «Дерьмо. Нет смысла играть без флага»

06.12.2017 07:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Ванкувера» Александр Бурмистров считает, что сборной России бессмысленно выступать на Олимпиаде-2018 без своего флага.

«Дерьмо. Учитывая, что Россия сделала для спорта, я считаю, что это плохое решение. Я говорю не только о хоккее или о чем-то другом.

Не только в нашей стране принимают допинг. Всех ловили, в каждой стране.

Не хочется играть на Олимпиаде за другую страну. Ты очень уважаешь и любишь свою страну с самого рождения.

Думаю, что нет смысла играть без флага. Что вы скажете детям? Для кого вы выиграли Олимпиаду?», – заявил Бурмистров.

Олимпиада без флага мне не нужна

 
 
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Нападающий «Ванкувера» Александр Бурмистров считает, что сборной России бессмысленно выступать на Олимпиаде-2018 без своего флага.

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