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Жозе Моуринью: «ЦСКА показал себя хорошей командой. Нужно дать время Гончаренко»
06.12.2017 07:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
О Гончаренко и ЦСКА
Выход в Лигу Европы – хороший расклад для него и команды. Уровень этого турнира ниже,
Я не стану выделять никого из состава ЦСКА, потому что завтра напишут, что я хочу кого-то купить. ЦСКА – это микст игроков, которых я знаю еще с 2005 года, а также молодежи».
О 15 очках в группе
«Это хороший результат в год, когда мы вернулись в Лигу чемпионов».
О жеребьевке
«Я не самый везучий тренер на жеребьевках, поэтому сейчас лучше замолчать и дождаться результатов.
Плей-офф только в феврале, поэтому сейчас лучше сосредоточиться на внутренних соревнованиях.
Думаю, наш соперник по 1/8 финала не будет прыгать от радости».
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью призвал руководство ЦСКА и дальше доверять тренеру Виктору Гончаренко работу с командой.
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