Жозе Моуринью: «ЦСКА показал себя хорошей командой. Нужно дать время Гончаренко»

Главный тренер Жозе Моуринью призвал руководство ЦСКА и дальше доверять тренеру работу с командой.

О Гончаренко и ЦСКА

показал себя хорошей командой. Нужно дать время Гончаренко, чтобы он поработал и проявил себя.

Выход в Лигу Европы – хороший расклад для него и команды. Уровень этого турнира ниже, сможет показать себя там.

Я не стану выделять никого из состава ЦСКА, потому что завтра напишут, что я хочу кого-то купить. ЦСКА – это микст игроков, которых я знаю еще с 2005 года, а также молодежи».

О 15 очках в группе

«Это хороший результат в год, когда мы вернулись в Лигу чемпионов».

О жеребьевке

«Я не самый везучий тренер на жеребьевках, поэтому сейчас лучше замолчать и дождаться результатов.

Плей-офф только в феврале, поэтому сейчас лучше сосредоточиться на внутренних соревнованиях.

Думаю, наш соперник по 1/8 финала не будет прыгать от радости».