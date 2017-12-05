Вадим Галыгин: «Нужно страны заманивать на альтернативную Олимпиаду путем скидок на газ, подарков из нефти. Надо что-то делать»

Известный белорусский шоумен Вадим Галыгин выступил с предложением проводить альтернативную Олимпиаду после вчерашнего сообщения о решении МОК допустить сборную России к участию на ОИ под нейтральным флагом.

«Сейчас идет бурное обсуждение по поводу недопуска России на Олимпиаду. Я на полном серьезе хочу предложить. Во-первых, самую большую коррумпированную организацию WADA бойкотировать на межгосударственном уровне. Понятно, кем она финансируется и кем контролируется. Во-вторых, сочинский олимпийский парк использовать как площадку для всех Олимпиад для всех стран мира. Чтобы они там привозили свою инфраструктуру, привозили свои флаги и были хозяйкой Олимпиад. Страны заманивать на альтернативную Олимпиаду путем скидок на газ, подарков из нефти. Надо что-то делать. По крайней мере у меня хоть какое-то предложение. Так отобьем деньги, вложенные в строительство олимпийского парка ну и сделаем свою Олимпиаду», – рассказал Галыгин в своем инстаграме.

России не будет на Олимпиаде. Ни флага, ни гимна

А что если...??? A post shared by Вадим Галыгин (@vadimgalygin) on Dec 5, 2017 at 1:22pm PST