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Санкции МОК не повлияли на результат матча "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА

06.12.2017 10:30 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек — Sputnik. Футболисты ЦСКА во время матча против "Манчестер Юнайтед" в рамках Лиги чемпионов не отвлекались на новости из Лозанны, где Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом, заявил главный тренер "армейцев" Виктор Ганчаренко.

Санкции МОК не повлияли на результат матча "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА
© REUTERS/ DENIS BALIBOUSE
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Встреча заключительного тура группового раунда ЛЧ между ЦСКА и "МЮ" состоялась накануне на стадионе "Олд Траффорд". Игра завершилась поражением гостей – 1:2. Перед матчем Исполком МОК принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР), при этом "чистые" российские спортсмены получат возможность выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане под олимпийским флагом.

"Вброс по продаже клуба, что (Леонид) Слуцкий к нам приехал, отстранение сборной России — на все это не обращали внимания перед таким важным матчем, как против "Манчестера", — заявил Ганчаренко.

Специалист, комментируя исход поединка, заметил, что манкунианцы подвели "армейцев". По его словам, возможность выхода в плей-офф сохранялась до последнего тура. "Учитывая количество молодых ребят в составе, получили опыт. Много позитивного. Хотя в матче с "Манчестером" дома растерялись. При этом были хорошие матчи с "Базелем" и "Бенфикой". Думаю, что можно занести в актив этот групповой этап", — сказал Ганчаренко.

"Армейцы" заняли третье место в группе А и смогут выступить в плей-офф Лиги Европы. "МЮ" с певрого места в квартете вышел в 1/8 финала ЛЧ.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер "армейцев" уверен, что групповой этап ЛЧ можно занести в актив футболистам ЦСКА.

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