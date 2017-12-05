Депутат Госдумы Милонов предложил Беларуси и Казахстану не участвовать в Олимпиаде из солидарности с Россией

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил национальным олимпийским комитетам стран БРИКС (Бразилии, Индии, Китая и ЮАР), а также Беларуси, Казахстана и Киргизии отказаться от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в знак солидарности с Россией.

«Предлагаю вам продемонстрировать солидарность с нашей страной и воздержаться от участия в Играх в знак солидарности, если участие российской сборной будет невозможным.

В настоящее время все мы являемся свидетелями травли России в МОК. Все мы прекрасно осознаем, что причины этой травли носят политический характер. На нашу страну оказывается беспрецедентное давление во многих сферах международного сотрудничества: американо-европейская санкционная политика просачивается в самые отвлеченные от политики сферы.

Наши страны, так или иначе, каждая по-своему сталкивались с проявлением североатлантического империализма. США и ее сателлиты в различное время оказывали на наши страны политическое давление и экономический шантаж. Сегодня под прицелом Дяди Сэма оказалась Россия. Но кто даст гарантию, что, например, завтра, под молот экономических аппетитов Запада не попадет ваша Родина и ваша национальная гордость?» – говорится в сообщении парламентария.

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