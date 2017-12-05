Светлана Хоркина: «МОК расписался в своей никчемности. Но сломить Россию не получится – у нее есть армия, ядерное оружие и великие люди»

Известная гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина прокомментировала решение Международного олимпийского комитета ( ) допустить российских спортсменов до Пхенчхана-2018 под нейтральным флагом.

– Я верю в развитие и процветание международного олимпийского движения. И очень жаль, что принято такое решение, ведь Бах – сам спортсмен, и сам выступал под родным флагом. Он должен понимать, как это важно, когда звучит гимн, и ты под флагом. Все-таки страна дала тебе образование, тренера, воспитание и остальное… Я, если честно, надеялась, что Бах выступит от лица тех людей, кто сам был в шкуре спортсмена. Я до конца верила, что будет правильное и выверенное решение. Но оказалось все по-другому…

– Как это участвовать в олимпийских играх без гимна и флага?

– Считаю, что это вообще невозможно. Я сегодня слушала вердикт МОК и удивлялась. Сегодня треснул фундамент всего международного олимпийского движения… Как мы дальше будем жить?

Честно, я надеюсь, что дальше еще произойдут какие-то изменения… Но сегодня мне это даже комментировать сложно. Как можно уложить в голове запрет на участие в открытие и закрытии Олимпийских игр?! До чего мы дошли?! Сломить великую державу Россию?! Нет, не получится. У этой страны – большими буквами Россия – есть армия, ядерное оружие и великие люди.

– Мы победим всех?

– Мы уже давно всех победили. Они, в том числе МОК, уже расписались в своей никчемности. Там странные люди, которые думают, что они лучше всех. Если честно, то я не понимаю, как будет дальше. Ждем позиции наших чиновников, которые сегодня наделены властью и должны готовить ответ. Они должны сказать стране, как мы дальше будем жить, – сказала Хоркина.

Олимпиада без флага мне не нужна

Российский флаг – символ Олимпиады. Его не будет в Пхенчхане

России не будет на Олимпиаде. Ни флага, ни гимна