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Александр Овечкин: «Выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом – я не понимаю этого совсем»
06.12.2017 09:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Капитан «Вашингтона»
«Я не считаю, что это правильно. Решение МОК необоснованно. Это унизительно, и мне жаль спортсменов. Это огромное горе и шок. Мне трудно советовать что-либо спортсменам в такой ситуации.
Но ехать за свой счет и выступать под нейтральным флагом – я не понимаю этого совсем», – сказал Овечкин.
Напомним, в случае неприезда России участие в Олимпиаде может принять Беларусь.
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