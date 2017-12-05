Александр Овечкин: «Выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом – я не понимаю этого совсем»

Капитан «Вашингтона» прокомментировал решение Международного олимпийского комитета ( ) допустить российских спортсменов до Пхенчхана-2018 под нейтральным флагом.

«Я не считаю, что это правильно. Решение МОК необоснованно. Это унизительно, и мне жаль спортсменов. Это огромное горе и шок. Мне трудно советовать что-либо спортсменам в такой ситуации.

Но ехать за свой счет и выступать под нейтральным флагом – я не понимаю этого совсем», – сказал Овечкин.

Напомним, в случае неприезда России участие в Олимпиаде может принять Беларусь.

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