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Евро-2018. Мороз и Кулак из-за травм не попали в расширенный ростер сборной Беларуси

06.12.2017 10:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов назвал расширенный список игроков, которые могут отправиться на чемпионат Европы-2018 в Хорватию. В ростер вошли 28 гандболистов.

Как стало известно «Прессболу», голкипер СКА Иван Мороз и разыгрывающий БГК им. Мешкова Артем Кулак отсутствуют в расширенном списке из-за травм.

Вратари: Артем Подосинов (Гомель), Иван Мацкевич (БГК), Виталий Черепенько (БГК), Вячеслав Солдатенко (Одорхей, Румыния), Павел Мискевич (СКА).

Левые крайние: Иван Бровко (СКА), Андрей Юринок (БГК).

Правые крайние: Максим Баранов (Одорхей, Румыния), Денис Рутенко (БГК), Никита Вайлупов (СКА).

Левые полусредние: Алексей Шинкель (Мотор, Украина), Владислав Кулеш (СКА).

Правые полусредние: Сергей Шилович (БГК), Олег Астрашапкин (БГК), Артур Карвацкий (Балатонфюреди, Венгрия), Кирилл Князев (Погонь, Польша), Николай Алехин (СКА).

Разыгрывающие: Глеб Гарбуз (СКА), Борис Пуховский (Мотор, Украина), Александр Подшивалов (СКА), Александр Бочко (Риихимяки, Финляндия), Вадим Гайдученко (Динамо Бухарест, Румыния), Дмитрий Никуленков (БГК).

Линейные: Вячеслав Бохан (СКА), Александр Титов (Риихимяки, Финляндия), Максим Бабичев (Мотор, Украина), Артем Королек (Сен-Рафаэль, Франция), Вячеслав Шумак (БГК).

 
Теги: Гомель
 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов назвал расширенный список игроков, которые могут отправиться на чемпионат Европы-2018 в Хорватию.

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