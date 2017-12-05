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Лига чемпионов. «Реал» примет «Боруссию» Дортмунд, «Ливерпуль» против «Спартака»
06.12.2017 10:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» примет дортмундскую «Боруссию», а «Шахтер» сыграет с «Манчестер Сити».
Лига чемпионов
6-й тур
Группа F
Группа G
Группа H
Группа Е
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В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» примет дортмундскую «Боруссию», а «Шахтер» сыграет с «Манчестер Сити».
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