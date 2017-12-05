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Лига чемпионов. «Реал» примет «Боруссию» Дортмунд, «Ливерпуль» против «Спартака»

06.12.2017 10:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» примет дортмундскую «Боруссию», а «Шахтер» сыграет с «Манчестер Сити». 

Лига чемпионов

6-й тур

Группа F

Фейеноорд Голландия – Наполи Италия
Дата проведения
6 декабря, 22.45, «Фейеноорд»
превью матча онлайн статистика
Шахтер Донецк Украина – Манчестер Сити Англия
Дата проведения
6 декабря, 22.45, «Металлист»
превью матча текстовый онлайн статистика

Группа G

РБ Лейпциг Германия – Бешикташ Турция
Дата проведения
6 декабря, 22.45, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика
Порту Португалия – Монако Монако
Дата проведения
6 декабря, 22.45, «Драгау»
превью матча онлайн статистика

Группа H

Реал Мадрид Испания – Боруссия Д Германия
Дата проведения
6 декабря, 22.45, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Тоттенхэм Англия – АПОЭЛ Кипр
Дата проведения
6 декабря, 22.45, «Уэмбли»
превью матча онлайн статистика

Группа Е

Ливерпуль Англия – Спартак Россия
Дата проведения
6 декабря, 22.45, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Марибор Словения – Севилья Испания
Дата проведения
6 декабря, 22.45, «Людски врт»
превью матча онлайн статистика

 

Таблица Лиги чемпионов

 
 
Ссылка на источник 83
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В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» примет дортмундскую «Боруссию», а «Шахтер» сыграет с «Манчестер Сити».

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