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Овечкин не понимает, как ехать на Олимпиаду за свой счет
06.12.2017 10:57 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек — Sputnik. Российский хоккеист Александр Овечкин не понимает, как можно ехать на Олимпийские игры за свой счет и выступать под нейтральным флагом, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
© Sputnik/ Алексей Куденко
"Я не считаю, что это правильно. Решение МОК необоснованно. Это унизительно, и мне жаль спортсменов. Это огромное горе, это шокирует. Мне трудно советовать что-либо спортсменам в такой ситуации. Но ехать за свой счет и выступать под нейтральным флагом — я не понимаю этого совсем",- сказал Овечкин.
К слову, сам форвард сборной России, выступающий за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", еще
Ранее глава КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что игроки лиги могут быть не допущены до Олимпиады в случае запрета на участие сборной России.
Если сборная России откажется от участия в Играх, ее место может занять белорусская команда.
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Форвард российской сборной считает, что решение МОК является унизительным и необоснованным.
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