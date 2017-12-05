Овечкин не понимает, как ехать на Олимпиаду за свой счет

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Российский хоккеист Александр Овечкин не понимает, как можно ехать на Олимпийские игры за свой счет и выступать под нейтральным флагом, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря объявил свое решение по участию России в Играх-2018 : "чистые" российские спортсмены смогут выступить на Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане под нейтральным флагом.

"Я не считаю, что это правильно. Решение МОК необоснованно. Это унизительно, и мне жаль спортсменов. Это огромное горе, это шокирует. Мне трудно советовать что-либо спортсменам в такой ситуации. Но ехать за свой счет и выступать под нейтральным флагом — я не понимаю этого совсем",- сказал Овечкин.

К слову, сам форвард сборной России, выступающий за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", еще в сентября заявил, что не сможет принять участие в Играх . Напомним, в апреле боссы НХЛ приняли решение не останавливать регулярный чемпионат на время проведения Игр. Таким образом, хоккеисты, выступающие в клубах НХЛ, не смогут принять участие в Олимпиаде.

Ранее глава КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что игроки лиги могут быть не допущены до Олимпиады в случае запрета на участие сборной России.

Если сборная России откажется от участия в Играх, ее место может занять белорусская команда.