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Овечкин не понимает, как ехать на Олимпиаду за свой счет

06.12.2017 10:57 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек — Sputnik. Российский хоккеист Александр Овечкин не понимает, как можно ехать на Олимпийские игры за свой счет и выступать под нейтральным флагом, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Овечкин не понимает, как ехать на Олимпиаду за свой счет
© Sputnik/ Алексей Куденко
Российским хоккеистам запретили называться "Сборной России"

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря объявил свое решение по участию России в Играх-2018: "чистые" российские спортсмены смогут выступить на Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане под нейтральным флагом.

"Я не считаю, что это правильно. Решение МОК необоснованно. Это унизительно, и мне жаль спортсменов. Это огромное горе, это шокирует. Мне трудно советовать что-либо спортсменам в такой ситуации. Но ехать за свой счет и выступать под нейтральным флагом — я не понимаю этого совсем",- сказал Овечкин.

К слову, сам форвард сборной России, выступающий за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", еще в сентября заявил, что не сможет принять участие в Играх. Напомним, в апреле боссы НХЛ приняли решение не останавливать регулярный чемпионат на время проведения Игр. Таким образом, хоккеисты, выступающие в клубах НХЛ, не смогут принять участие в Олимпиаде.

Ранее глава КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что игроки лиги могут быть не допущены до Олимпиады в случае запрета на участие сборной России.

Если сборная России откажется от участия в Играх, ее место может занять белорусская команда.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Форвард российской сборной считает, что решение МОК является унизительным и необоснованным.

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