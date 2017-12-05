Андрей Арямнов: «Меня уже затюкали вопросом, что я постоянно что-то обещаю и не делаю и у меня какие-то проблемы. Но я должен был их предвидеть»

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Арямнов рассказал о подробностях наложенного на него запрета покидать пределы города Жодино.

«Должен был выступить уже на соревнованиях. Но так получилось, что судьба повернулась ко мне задом. Меня не выпустили из страны наши правоохранительные органы, потому что я сейчас наказан и помещен под домашний арест. Я думал, что раз я делаю это для страны, то мне будут какие-то снисхождения. Я не собирался делать ничего противозаконного, а только выступать на соревнованиях. За меня поручились и подписали бумаги… Но закон для всех один. И я понял, что меня вообще не собираются выпускать ни на какие соревнования.

Дальнейшие планы таковы, что я буду тренироваться и жить безвыездно до апреля 2018 года. У меня нет никаких шансов выехать из этого города даже на соревнования. Никаких уважительных причин для этого нету.

Почему я не загружал видео? У меня было плохое настроение. Но сказать плохое – это ничего не сказать. Я занимался переосмыслением дальнейшего будущего. Потому что у меня было все спланировано. В эти планы входило и попадание в сборную и выступление на соревнованиях. Теперь все нужно перепланировать. Тренироваться я не останавливаюсь.

По поводу соревнований. Хочу выступить на детских соревнованиях, которые будут у нас здесь перед Новым годом. Хочу выступить. Потому что я готовился и мне нужно чувствовать помост. Самое обидное, что в этот момент случилось – что я обещаю и не делаю. Это больше всего бьет по моему состоянию. Я очень ответственный человек, и я очень переживаю за то, что я пообещал и не сделал. Потому что меня уже затюкали этим вопросом, что я постоянно что-то обещаю и у меня какие-то проблемы. Но я должен был это предвидеть. Но я не ожидал такого поворота судьбы. Но ничего – жизнь продолжается. До апреля у меня есть еще больше времени подготовиться, чтобы попасть в команду», – сказал Арямнов в рамках своего блога на YouTube.