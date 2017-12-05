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Андрей Арямнов: «Меня уже затюкали вопросом, что я постоянно что-то обещаю и не делаю и у меня какие-то проблемы. Но я должен был их предвидеть»
06.12.2017 11:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Арямнов рассказал о подробностях
«Должен был выступить уже на соревнованиях. Но так получилось, что судьба повернулась ко мне задом. Меня не выпустили из страны наши правоохранительные органы, потому что я сейчас наказан и помещен под домашний арест. Я думал, что раз я делаю это для страны, то мне будут какие-то снисхождения. Я не собирался делать ничего противозаконного, а только выступать на соревнованиях. За меня поручились и подписали бумаги… Но закон для всех один. И я понял, что меня вообще не собираются выпускать ни на какие соревнования.
Дальнейшие планы таковы, что я буду тренироваться и жить безвыездно до апреля 2018 года. У меня нет никаких шансов выехать из этого города даже на соревнования. Никаких уважительных причин для этого нету.
Почему я не загружал видео? У меня было плохое настроение. Но сказать плохое – это ничего не сказать. Я занимался переосмыслением дальнейшего будущего. Потому что у меня было все спланировано. В эти планы входило и попадание в сборную и выступление на соревнованиях. Теперь все нужно перепланировать. Тренироваться я не останавливаюсь.
По поводу соревнований. Хочу выступить на детских соревнованиях, которые будут у нас здесь перед Новым годом. Хочу выступить. Потому что я готовился и мне нужно чувствовать помост. Самое обидное, что в этот момент случилось – что я обещаю и не делаю. Это больше всего бьет по моему состоянию. Я очень ответственный человек, и я очень переживаю за то, что я пообещал и не сделал. Потому что меня уже затюкали этим вопросом, что я постоянно что-то обещаю и у меня какие-то проблемы. Но я должен был это предвидеть. Но я не ожидал такого поворота судьбы. Но ничего – жизнь продолжается. До апреля у меня есть еще больше времени подготовиться, чтобы попасть в команду», – сказал Арямнов в рамках своего блога на YouTube.
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Андрей Арямнов: «Меня уже затюкали вопросом, что я постоянно что-то обещаю и не делаю и у меня какие-то проблемы. Но я должен был их предвидеть»
Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Арямнов рассказал о подробностях наложенного на него запрета покидать пределы города Жодино.
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