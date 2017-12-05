Сергей Гончаров: «Сборная Беларуси не хочет строить счастье на чужом горе. Мы должны были вопрос решать на льду»

Заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси и член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Сергей Гончаров заявил, что белорусская хоккейная сборной не хотела бы менять российскую на Олимпиаде.

«Если говорить о возможной замене сборной России белорусской командой, то мы не хотели бы, как говорится, строить счастье на чужом горе. Мы должны были вопрос решать на льду, и сейчас от нас ничего не зависит. Но если ситуация так сложится, что Россия не будет участвовать в Играх, тогда будем такую возможность рассматривать. Но не думаю, что до этого дойдет.

Все «чистые» спортсмены должны выступать на Олимпийских играх и, как мне кажется, под своим флагом. Но если решение МОК такое, хоть и не мне судить, но России следует приехать в Корею под нейтральным флагом. В первую очередь нужно думать об атлетах. Если их спросить, то все они готовы и под нейтральным флагом биться за родину. Если спросить тех, кто не ездил на Игры в 1984 году, то все они вам скажут, что с удовольствием поехали бы. Думаю, в любом случае при победе россиян в Корее российский гимн прозвучит и в Кремле, и на Красной площади, и по всей стране, это тоже очень важно», – сказал Гончаров.

Исполком МОК во вторник принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР), при этом «чистые» российские спортсмены получат возможность выступить на Олимпиаде-2018 под флагом МОК.

Сборная Беларуси по хоккею, согласно рейтингу, может заменить российскую команду. Вчера стало известно о том, что сборная России в полном составе обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить выступить на Олимпиаде.

Хоккеисты сборной России обратились с письмом к Путину с просьбой поехать на Олимпиаду-2018

Почему белорусские хоккеисты должны ехать на Олимпиаду – и нечего тут стесняться!