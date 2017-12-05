Минское «Динамо» закупит экипировку и инвентарь от Adidas на 133 тыс долларов

На сайте Icetrade появилась информация о закупке спортивного инвентаря и экипировки фирмы adidas. Заказчиком является футбольное минское «Динамо».

«Спортивная экипировка Adidas из коллекции футбольной одежды, обуви и инвентаря сезона 2018 года для команд основного и дублирующего составов», – сообщается в заявке.

Общая сумма закупки равняется 270 тысяч рублей (133,5 тыс долларов).

Напомним, в прошедшем сезоне минское «Динамо» использовало экипировку фирмы Nike.

Iicetrade.by – единый национальный информационный ресурс, предоставляющий сведения о потребностях и закупках предприятий и организаций Республики Беларусь.

Основная задача ресурса – обеспечение информационной открытости и прозрачности закупок, осуществляемых белорусскими субъектами хозяйствования.