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Минское «Динамо» закупит экипировку и инвентарь от Adidas на 133 тыс долларов
06.12.2017 13:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
На сайте Icetrade появилась информация о закупке спортивного инвентаря и экипировки фирмы adidas. Заказчиком является футбольное минское «Динамо».
«Спортивная экипировка Adidas из коллекции футбольной одежды, обуви и инвентаря сезона 2018 года для команд основного и дублирующего составов», – сообщается в заявке.
Общая сумма закупки равняется 270 тысяч рублей (133,5 тыс долларов).
Напомним, в прошедшем сезоне минское «Динамо» использовало экипировку фирмы Nike.
Iicetrade.by – единый национальный информационный ресурс, предоставляющий сведения о потребностях и закупках предприятий и организаций Республики Беларусь.
Основная задача ресурса – обеспечение информационной открытости и прозрачности закупок, осуществляемых белорусскими субъектами хозяйствования.
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На сайте Icetrade появилась информация о закупке спортивного инвентаря и экипировки фирмы adidas.
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