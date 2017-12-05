«Прессбол»: Журавель покидает брестское «Динамо»

По сведениям «Прессбола», Владимир Журавель покидает брестское «Динамо».

Соответственно, сезон-2018 брестский клуб начнет с новым тренером.

В сезоне-2017 «Динамо» под руководством Журавля финишировало на четвертом месте в чемпионате Беларуси, а также завоевало Кубок Беларуси, на пути к которому брестчане обыграли минское «Динамо», БАТЭ и «Шахтер».

Как сообщалось ранее, основным кандидатом на пост главного тренера называется литовец Валдас Иванаускас.