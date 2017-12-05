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«Прессбол»: Журавель покидает брестское «Динамо»
06.12.2017 13:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
По сведениям «Прессбола», Владимир Журавель покидает брестское «Динамо».
Соответственно, сезон-2018 брестский клуб начнет с новым тренером.
В сезоне-2017 «Динамо» под руководством Журавля финишировало на четвертом месте в чемпионате Беларуси, а также завоевало Кубок Беларуси, на пути к которому брестчане обыграли минское «Динамо», БАТЭ и «Шахтер».
Как сообщалось ранее,
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По сведениям «Прессбола», Владимир Журавель покидает брестское «Динамо».
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