Защитник Александр Сачивко продлил контракт с минским Динамо.Сачивко продлил контракт с минским «Динамо»

В составы минчан Сачивко пришел в прошлое. За 31 матч Александр провел на поле 2698 минут (пятый показатель команды по игровому времени), а также забил три гола и отметился одной результативной передачей.