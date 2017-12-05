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Сачивко продлил контракт с минским «Динамо»
06.12.2017 13:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник Александр Сачивко продлил контракт с минским Динамо.Сачивко продлил контракт с минским «Динамо»
В составы минчан Сачивко пришел в прошлое. За 31 матч Александр провел на поле 2698 минут (пятый показатель команды по игровому времени), а также забил три гола и отметился одной результативной передачей.
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Защитник Александр Сачивко продлил контракт с минским Динамо.Сачивко продлил контракт с минским «Динамо» В составы минчан Сачивко пришел в прошлое.
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