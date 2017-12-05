Суриков о решении МОК: оно очень болезненное и обидное для России

МИНСК, 6 дек – Sputnik. Решение Международного Олимпийского комитета отстранить сборную России от участия в зимней Олимпиаде 2018 года Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Беларуси Александр Суриков назвал болезненным и обидным.



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По его мнению, хоть МОК и считается неполитической организацией, влияние настроений, которые существуют в тех или иных странах, не исключено.

"Видимо, какие-то политические давления, даже собственные политические предпочтения, зависимость от мнения общественного или политического бомонда той страны, наверное, чуть-чуть присутствуют. Хотя в целом вроде неполитическая организация. Ничего невозможно без политики, потому что председатели олимпийских комитетов порой являются депутатами своих высших законодательных органов. Это что – не политики? Политики, конечно. Поэтому в целом решение, конечно, болезненное и обидное для России", – заявил Суриков

Он напомнил: весомых доказательств, которые свидетельствовали бы, что российские власти участвовала в допинговых манипуляциях, нет.

"Есть дневники Родченкова (информатора WADA Григория Родченкова – Sputnik), есть косвенные вещи, есть единичные пробы, которые показали использование допинга. Поэтому решение, конечно, обидное. Наш председатель олимпийского комитета Александр Жуков принес извинения, но, видимо, этого оказалось маловато", – отметил посол.

По его словам, решение, будут ли российские спортсмены в каком-то ином формате участвовать в Олимпиаде в Пхенчхане, будет приниматься на собрании олимпийцев. В любом случае, по мнению Сурикова, это будет непростое решение: с одной стороны, есть патриотические настроения – убежденность, что на олимпийских аренах должны присутствовать российские символы; с другой – человеческие судьбы, люди, которым, возможно, выпадает единственный шанс выиграть олимпийскую медаль и вписать свое имя в историю спорта.

На вопрос о том, как могла бы Беларусь поддержать союзную страну в сложившейся ситуации, Суриков заметил, что республика ничем помочь не сможет.

"Беларусь чем нам может помочь? Ничем. Беларусь будет участвовать в Олимпийских играх, слава богу. Я могу только пожелать белорусской олимпийской сборной больше побед и больше медалей. Тем более что основания для этого есть", – сказал посол.

Исполком МОК принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР), при этом "чистые" российские спортсмены получат возможность выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане под олимпийским флагом.

Специалист по анализу биологических образцов и выявлению допинга Григорий Родченков в январе 2016 года уехал из России в США и стал информатором WADA. Бывший глава российского "Антидопингового центра" обвинил российских чемпионов Олимпийских игр 2014 года в употреблении запрещенных медикаментов, а также рассказал о якобы существующей в России госсистеме допинга. Впоследствии WADA начало расследование, итогами которого стало отстранение легкоатлетов и тяжелоатлетов из РФ от Олимпиады в Рио-де-Жанейро, а также недопуск к играм 2016 года всей паралимпийской сборной России.

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