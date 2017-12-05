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«Ростов» подтвердил увольнение Кучука

06.12.2017 13:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук покидает свой пост.

Специалист подал заявление на отставку по собственному желанию после поражения от «Динамо» (0:2). Вместе с Кучуком «Ростов» покидает его тренерский штаб.

«Хочу поблагодарить губернатора Ростовской области Василия Голубева и президента ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянца за оказанное доверие и все то, что они делают для клуба.

Также я говорю спасибо всем болельщикам команды за их любовь и преданность клубным цветам. Ростов-на-Дону – прекрасный футбольный город с добрыми и отзывчивыми людьми, которые заслуживают, чтобы команда радовала их победами и красивой, зрелищной игрой. Желаю команде, тренерскому и административному штабу успехов в их дальнейших играх», – сказал Кучук.

 
 
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Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук покидает свой пост.

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