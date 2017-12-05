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Геращенко останется главным тренером «Гомеля»
06.12.2017 14:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Гомеля» Вячеслав Геращенко останется на своем посту.
Специалист продлил контракт с клубом на один год.
Напомним, что Вячеслав Геращенко возглавил тренерский штаб «Гомеля» в декабре 2016 года.
В прошлом сезоне «Гомель» занял 10-е место в чемпионате.
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Главный тренер «Гомеля» Вячеслав Геращенко останется на своем посту.
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