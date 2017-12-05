Генсек НОК Беларуси: «Решение МОК по отношению к России беспрецедентно суровое. Оно вызывало шок»

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси Георгий Катулин назвал суровым решение МОК в отношении Олимпийского комитета России и об условиях участия российских спортсменов в Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

«Это решение вызвало шок, эмоции переполняют… Решение дисквалифицировать российский олимпийский комитет… Мне кажется, что решение беспрецедентное, оно никоим образом не будет способствовать снятию напряженности и решению допинговых проблем в спорте в целом. Решение беспрецедентно суровое.

Напомню, что согласно положениям олимпийской хартии, представлять страну на Олимпийских играх вправе только национальный олимпийский комитет, а в данном случае (решение МОК) хартия не работает

Мы против ситуации, что российские спортсмены и тренеры должны выстроиться в некую очередь, из которой будут выбирать тех, кто соответствует критериям какой-то придуманной комиссии, чтобы поехать на Олимпиаду. Не представляю, какое решение в этой ситуации примут российские спортсмены – участвовать в Олимпиаде или нет.

Пытались доказать (на заседании МОК), что в России существует государственная система поддержки применения допинга. Доказательств явных не представлено, посчитали, что отдельные должностные лица Минспорта были уличены в противоправных действиях, но наказание распространили на всех – сотни спортсменов, весь Олимпийский комитет России, крупнейшей олимпийской державы. Получился перенос личной ответственности на коллективную, а пострадали невинные люди, которые ни о каких допинге и нарушениях не знали, свято верили в олимпийские идеалы и готовились к соревнованиям, а теперь они не смогут пройтись на параде открытия Игр под флагом своей страны, в форме национальной сборной.

В связи с данным решением Спортивный арбитражный суд (CAS) столкнется с большим количеством апелляций как со стороны спортивных федераций, так и отдельных спортсменов России», – сказал Катулин.