Ермакович о матче с «Арсеналом»: «Не будем делать громких заявлений. Надо играть в футбол»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы.

«Понимаем, что будет сложно. Но не будем делать громких заявлений. Надо играть в футбол. Понимаем, что для выхода в плей-офф нужно чтобы совпало много факторов. Тем не менее они есть и это радует, что в последнем туре у нас эти шансы есть. Коль они есть, то нужно делать все возможное, чтобы они осуществились», – сказал Ермакович в эфире ОНТ.

Матч «Арсенал» – БАТЭ пройдет 7 декабря.