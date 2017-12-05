|
Ермакович о матче с «Арсеналом»: «Не будем делать громких заявлений. Надо играть в футбол»
06.12.2017 14:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы.
«Понимаем, что будет сложно. Но не будем делать громких заявлений. Надо играть в футбол. Понимаем, что для выхода в плей-офф нужно чтобы совпало много факторов. Тем не менее они есть и это радует, что в последнем туре у нас эти шансы есть. Коль они есть, то нужно делать все возможное, чтобы они осуществились», – сказал Ермакович в эфире ОНТ.
Матч «Арсенал» – БАТЭ пройдет 7 декабря.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии