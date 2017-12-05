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Ермакович о матче с «Арсеналом»: «Не будем делать громких заявлений. Надо играть в футбол»

06.12.2017 14:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы.

«Понимаем, что будет сложно. Но не будем делать громких заявлений. Надо играть в футбол.  Понимаем, что для выхода в плей-офф нужно чтобы совпало много факторов. Тем не менее они есть и это радует, что в последнем туре у нас эти шансы есть. Коль они есть, то нужно делать все возможное, чтобы они осуществились», – сказал Ермакович в эфире ОНТ.

Матч «Арсенал» – БАТЭ пройдет 7 декабря.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы.

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