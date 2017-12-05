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Белорус Игорь Бокий завоевал пять золотых наград на ЧМ по плаванию среди паралимпийцев в Мехико

06.12.2017 14:09 — Новости Спорта | БелТА  
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Фото Владимира Иванова, "Спортивная панорама" - БЕЛТА. Фото из архива
Фото Владимира Иванова, "Спортивная панорама" - БЕЛТА. Фото из архива

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Игорь Бокий завоевал пять золотых наград на чемпионате мира по плаванию среди паралимпийцев, который проходит в Мехико, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертый день соревнований Игорь Бокий в категории S13 сумел победить на дистанциях 50 м вольным стилем - 23,53 сек и 100 м брассом - 1 мин. 06,17 сек. Эти золотые награды для белоруса стали пятыми на турнире в Мехико. Ранее он стал чемпионом на дистанциях 100 м на спине, 100 м баттерфляем и 400 м вольным стилем. На счету белорусов в четвертый день мирового форума еще две серебряные награды. На вторую ступень пьедестала почета поднялся Григорий Зудилов на дистанции 400 м вольным стилем, еще одна медаль у белоруски Александры Свадковской, которая заняла второе место на 100 м брассом.

Всего на счету белорусской сборной по плаванию на чемпионате мира среди паралимпийцев после четырех соревновательных дней уже 13 наград (семь золотых, пять серебряных и одна бронзовая), в медальном зачете она занимает шестое место. Лидируют паралимпийцы Китая - 33 награды.

Чемпионат мира по плаванию среди спортсменов с ограниченными возможностями продлится в Мехико до 7 декабря.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Игорь Бокий завоевал пять золотых наград на чемпионате мира по плаванию среди паралимпийцев, который проходит в Мехико,...

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