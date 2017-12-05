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Пловец Бокий завоевал еще 2 золота на ЧМ среди паралимпийцев
06.12.2017 14:25 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек — Sputnik. Белорусский пловец Игорь Бокий завоевал еще две золотые медали на Чемпионате мира среди атлетов с ограниченными возможностями, сообщает Sputnik.
В эти дни в Мехи проходит мировое первенство по плаванию среди паралимпийцев. В очередной соревновательный день Бокий праздновал победу на дистанциях 50 метров вольным стилем (23,53 секунду) и "стометровке" брассом (1 минута 6,17 секунда).
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Кроме того, копилка сборной Беларуси пополнилась еще двумя серебряными наградами Григория Зудилова (400 метров вольным стилем) и Александры Свадковской (100 метров брассом).
Всего же белорусы завоевали в Мехико 13 наград (семь золотых, пять серебряных и одна бронзовая). В медальном зачете Беларусь располагается на шестом месте, первое у спортсменов из Китая (33 медали).
Чемпионат мира завершится в пятницу, 7 декабря.
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23 летний белорусский спортсмен за свою карьеру выиграл 20 золотых медалей ЧМ.
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