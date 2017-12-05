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Андрей Арямнов: «Призываю людей из федерации и Минспорта обратить на меня внимание или дать намек, чтобы я мог рассказать о своих проблемах»

06.12.2017 15:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Арямнов рассказал о тяжелой финансовой ситуации и призвал болельщиков помочь.

«Я иногда анализирую все, что со мной происходит. Насколько я везучий человек, настолько и не везучий.

Я получил абсолютный запрет на выезд из города. У меня серьезное нарушение.  Я арестован и не могу себе позволить выступать. И у меня небольшая просьба. Так как я не попадаю в команду, то я немного дальше по планам от какой-то зарплаты.  Я думал, что я скоро слезу с вашей помощи и буду помогать уже вам всякими нужными видео. Так что кто может – помогайте. Потому что у меня нет до сих пор штангеток и трико. Опять нужны будут деньги на фармакологию. Мне никто в Беларуси не помогает. Но я призываю граждан Беларуси, людей из федерации тяжелой атлетики и Минспорта все-таки обратить на меня внимание, попытаться найти связь или дать мне намек, чтобы я мог позвонить вам и попросить о какой-то помощи и рассказать о своих проблемах. Так что, пожалуйста, кто может – помогайте финансово.

Я занимаюсь педагогической деятельностью. Помогу всем желающим исправить технические ошибки, распланировать тренировки. Спасибо огромное всем, кто мне помогает. Огромное-огромное вам спасибо! Раньше помощь хоть и была, но достаточно редкая. А сейчас существенная. Я в прошлом ролике показывал, что я смог купить фармакологию спортивную. Спасибо вам большое. 

Надеюсь, бог нам поможет выкарабкаться из всех сложных ситуаций. Думаю, бог не дает таких трудностей, с которыми человек не смог бы справиться. Я человек достаточно религиозный. Я верю в бога и его существование. Потому что этот мир и вселенная просто так не могли возникнуть.

Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Скор будут ролики с тренировками. Немного планы по видео сбились. Сейчас нам надо подумать, как жить и работать дальше.

Желаю вам удачи и желайте мне удачи. Подписывайтесь на мой канал. Но я прошу меня понять и простить», – сказал Арямнов.

Жесть он крут. Арямнов на тренировке рвет 170, и это не предел

 
 
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Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Арямнов рассказал о тяжелой финансовой ситуации и призвал болельщиков помочь.

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