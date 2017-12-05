БГК продлил контракт с Пешичем до 2022 года

БГК им. А.П. Мешкова продлил контракт с Иваном Пешичем до 2022 года. Напомним, действующий контракт с вратарем истекал в июне 2019. Новое трудовое соглашение рассчитано еще на три года.

Вратарь выступает за БГК имени А.П. Мешкова с июля 2013 года, провел за клуб 180 матчей, забросил 3 мяча, является одним из ключевых игроков клуба.

Чемпион Беларуси 2014, 2015, 2016,2017 годов, обладатель Кубка Беларуси 2014, 2015, 2016, 2017,серебряный призер SEHA-Gazprom-лиги 2014 и 2015.

Игрок национальной сборной Хорватии, выступал в ее составе на Олимпиаде в Рио.

Вратарь БГК Пешич – просто топ!