Иван Пешич: «Были предложения от «Вардара» и «Пика». Но я выбираю Брест»

Вратарь БГК Иван Пешич прокомментировал продление контракта с клубом до 2022 года.

«БГК – серьезный и амбициозный проект, у которого, уверен, большое будущее. В Бресте чувствую себя великолепно. Мне здесь очень комфортно. Скажу честно – были предложения от других топ-клубов Европы. В их числе македонский «Вардар» и венгерский «Пик». Но я выбираю Брест. Вместе с БГК хочу выиграть Лигу чемпионов. Это моя мечта. Благодарен клубу за доверие, за продление сотрудничества», – сказал Пешич.