ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Иван Пешич: «Были предложения от «Вардара» и «Пика». Но я выбираю Брест»

06.12.2017 15:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Вратарь БГК Иван Пешич прокомментировал продление контракта с клубом до 2022 года.

«БГК – серьезный и амбициозный проект, у которого, уверен, большое будущее. В Бресте чувствую себя великолепно. Мне здесь очень комфортно. Скажу честно – были предложения от других топ-клубов Европы. В их числе македонский «Вардар» и венгерский «Пик». Но я выбираю Брест. Вместе с БГК хочу выиграть Лигу чемпионов. Это моя мечта. Благодарен клубу за доверие, за продление сотрудничества», – сказал Пешич.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вратарь БГК Иван Пешич прокомментировал продление контракта с клубом до 2022 года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
БГК продлил контракт с Пешичем до 2022 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика