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С 1994 года Россия лишена 48 медалей летних и зимних Олимпийских игр. Беларусь – на втором месте

06.12.2017 17:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Россия занимает первое место в списке стран по количеству отобранных медалей Олимпийских игр.

Начиная с 1994 года сборная России была лишена 48 медалей (12-25-11). На втором месте идет сборная Беларуси – 11 медалей (2-3-6), на третьем месте расположилась Украина, 10 медалей (1-4-5).

Сборная США в данном списке находится на пятом месте — американцы за это время были лишены 8 медалей (5-1-2).

 
 
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Россия занимает первое место в списке стран по количеству отобранных медалей Олимпийских игр.

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