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Карпин, а также специалисты из Германии и Чехии входят в список кандидатов на пост главного тренера брестского «Динамо»
06.12.2017 18:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает «Беларусь 5», среди возможных кандидатов на пост главного тренера брестского
Также в клубе рассматривают кандидатуры нескольких специалистов их Чехии и Германии.
Ранее
Напомним, сегодня стало известно, что Владимир Журавель
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Карпин, а также специалисты из Германии и Чехии входят в список кандидатов на пост главного тренера брестского «Динамо»
Как сообщает «Беларусь 5», среди возможных кандидатов на пост главного тренера брестского «Динамо» находится Валерий Карпин.
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