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Карпин, а также специалисты из Германии и Чехии входят в список кандидатов на пост главного тренера брестского «Динамо»

06.12.2017 18:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает «Беларусь 5», среди возможных кандидатов на пост главного тренера брестского «Динамо» находится Валерий Карпин.

Также в клубе рассматривают кандидатуры нескольких специалистов их Чехии и Германии.

Ранее сообщалось, что команду возглавит Валдас Иванаускас, однако на данный момент его кандидатура перестала быть основной.

Напомним, сегодня стало известно, что Владимир Журавель покинул пост главного тренера брестского «Динамо».

 
 
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Как сообщает «Беларусь 5», среди возможных кандидатов на пост главного тренера брестского «Динамо» находится Валерий Карпин.

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