Карпин, а также специалисты из Германии и Чехии входят в список кандидатов на пост главного тренера брестского «Динамо»

Как сообщает «Беларусь 5», среди возможных кандидатов на пост главного тренера брестского находится Валерий Карпин.

Также в клубе рассматривают кандидатуры нескольких специалистов их Чехии и Германии.

Ранее сообщалось , что команду возглавит Валдас Иванаускас, однако на данный момент его кандидатура перестала быть основной.

Напомним, сегодня стало известно, что Владимир Журавель покинул пост главного тренера брестского «Динамо».