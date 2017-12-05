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«Беларусь 5»: «Журавель подтвердил информацию о своей отставке»

06.12.2017 18:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский специалист Владимир Журавель подтвердил информацию о своей отставке с поста главного тренера брестского «Динамо», сообщает телеканал «Беларусь 5».

Официальный твиттер брестчан отказался комментировать новость об отставке.

В сезоне-2017 «Динамо» под руководством Журавля финишировало на четвертом месте в чемпионате Беларуси, а также завоевало Кубок Беларуси, на пути к которому брестчане обыграли минское «Динамо», БАТЭ и «Шахтер».

Как сообщалось ранее, основным кандидатом на пост главного тренера называется литовец Валдас Иванаускас.

 
Теги: Новости
 
 
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Белорусский специалист Владимир Журавель подтвердил информацию о своей отставке с поста главного тренера брестского «Динамо», сообщает телеканал «Беларусь 5».

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